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В ОНФ назвали «крепостничеством» электронную запись в учебные заведения

6 Декабря 2018 в 14:37
В ОНФ назвали «крепостничеством» электронную запись в учебные заведения

Свобода выбора учебного заведения в России, закрепленная законодательно, соблюдается только формально. На практике родителям, зачастую, вынуждают отдавать своих детей в конкретный детский сад или школу. Об этом на пресс-конференции НСН заявил директор среднеобразовательной школы №1 подмосковной Дубны, член регионального штаба ОНФ в Москве Александр Руденко.

«Заявив о том, что мы имеем возможность выбора, государство тут же объявило: во избежание очередей при записи в первый класс и мордобоев необходимо приписаться к конкретному образовательному учреждению. Это напоминает частичное возвращение крепостного права. То есть, все эти электронные очереди, госуслуги, порталы заставляют нас прикрепляться к определённому детскому саду. А как же свобода выбора? Данное противоречие необходимо как-то устранять, но я не уверен, что это в принципе возможно будет сделать в окончательном варианте», - отметил эксперт.

Ранее на пресс—конференции НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала, как можно предотвратить случаи агрессии учеников в школах.

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