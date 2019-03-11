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В Омской области произошло серьезное ДТП

11 Марта 2019 в 20:35
В Омской области произошло серьезное ДТП

Сегодня утром в районе 63-го километра трассы Исилькуль – Полтавка в Омской области автомобиль «Daewoo Nexia» врезался в идущий впереди в попутном направлении грузовик «КамАЗ», пишут Dni.ru. 60-летний водитель легковушки с признаками алкогольного опьянения был доставлен в больницу, где позднее скончался от полученных ранений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

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