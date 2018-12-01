В Омской области ликвидируют последствия схода вагонов

Накануне вечером на перегоне пост 46 км – Мангут участка Называевская – Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия повреждена контактная сеть, передает пресс-служба СвЖД.

На место происшествия выехали восстановительные поезда станций Ишим, Тюмень и Называевская. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

По предварительной информации, возможны задержки ряда пассажирских поездов, следующих из Москвы в Барнаул, Красноярск, Нюренги, Новокузнецк, Абакан, Владивосток, Читу.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана комиссия Свердловской железной дороги.

Как ранее сообщала НСН, на Украине заявили о якобы проседании Крымского моста. К такому выводу пришли сотрудники министерства по вопросам временно оккупированных территорий страны (Киев считает Крым временно оккупированной территорией после воссоединения полуострова с Россией), когда изучали снимки из космоса. Чиновники пришли к выводу, что конструкция может угрожать жизни и здоровью людей, а также экологии.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявления украинцев очередными выдумками, пытающимися дискредитировать мост между полуостровом и материковой Россией.