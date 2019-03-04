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В одном из моргов ЕАО ввели «самообслуживание»

4 Марта 2019 в 12:36
В одном из моргов ЕАО ввели «самообслуживание»
ФОТО: www.glavny.tv

В Еврейской автономной области – после сообщение СМИ о том, что медики и полицейские отказывают в транспортировке тел жителям Ленинского района – началась прокурорская проверка. Как отмечает ТАСС, жители вынуждены отвозить своих умерших родных и близких на собственных автомобилях.

Ura.ru подчёркивает, что сотрудники прокуратуры уже побывали в Ленинской центральной районной больнице. После проведённой в медучреждении проверки факт нарушения в предоставлении ритуальных услуг подтвердился. Сообщается, что в настоящий момент идёт инспекциями моргов в Биробиджане и других населенных пунктах области.

Между тем, резонансный случай ранее произошёл в Самаре. Местная жительница привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства, после того, как не смогла похоронить его из-за высокой стоимости ритуальных услуг. Как пишет РИА Новости, женщина отметила, что с неё потребовали 50 тысяч рублей. Поскольку она одна занимается воспитанием ребёнка и ограничена в средствах, найти нужную сумму ей не удалось.

Комментируя произошедший инцидент, президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш заявил НСН, что это вопиющий случай, потому что в России хоронят абсолютно всех людей, даже неопознанных. Однако при этом он добавил, что ритуальные услуги могут стоить по-разному.

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