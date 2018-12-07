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В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN из-за бомбы

7 Декабря 2018 в 07:04
В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN из-за бомбы
Нью-Йорский офис информационного агентства CNN был эвакуирован ночью, 6 декабря (по местному времени) после поступившего звонка о бомбе, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Один из ведущих новостей на телеканале CNN, Дон Лемон написал в Twitter, что эвакуация произошла во время записи его шоу. По его словам, полиция Нью-Йорка расследует инцидент.



Напомним, что в октябре в редакцию CNN, а также в Белый дом были отправлены бомбы.Взрывное устройство планировалось доставить при помощи почты. Кроме того, секретная служба США перехватила взрывные устройства в почтовых отправлениях, адресованных семьям двух бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.
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