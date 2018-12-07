В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN из-за бомбы

Один из ведущих новостей на телеканале CNN, Дон Лемон написал в Twitter, что эвакуация произошла во время записи его шоу. По его словам, полиция Нью-Йорка расследует инцидент.
We were evacuated in the middle of my live show. Bomb threat. We’re running taped programming. NYPD is investigating. Stay tuned. #cnn #nypd— Don Lemon (@donlemon) December 7, 2018
Напомним, что в октябре в редакцию CNN, а также в Белый дом были отправлены бомбы.Взрывное устройство планировалось доставить при помощи почты. Кроме того, секретная служба США перехватила взрывные устройства в почтовых отправлениях, адресованных семьям двух бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.