В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая новая культурной доктрине Виталия Милонова

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?».

В её рамках депутат Госдумы Виталий Милонов расскажет подробности предлагаемой им культурной доктрины. Ранее автор инициативы обратился в Министерство культуры с рядом предложений. В их числе – запрет на показ ток-шоу в дневное время и приравнивание этих передач к взрослому контенту, запрет рекламы ток-шоу в дневное время, программ пропагандирующих разврат и секс, таких, как «Дом-2», и привлечение организаторов к уголовной ответственности, наряду с сутенёрами.

Кроме того, Виталий Милонов предлагает введение возрастного ограничения для участников ток шоу – от 18 до 80 лет.

Кроме автора инициативы, депутата Виталия Милонова, участие в пресс-конференции примут актёр, шоумен, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда, а также заместитель председателя Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть тут.