6.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая инициативе о цензурировании ток-шоу на телевидении

6.03.2019 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Министерство Культуры с рядом предложений по внедрению новой культурной доктрины. В числе предложений: запрет на показ ток-шоу в дневное время и приравнивание этих передач к взрослому контенту, запрет рекламы ток-шоу в дневное время, программ пропагандирующих разврат и секс, таких, как «Дом-2», и привлечение организаторов к уголовной ответственности, наряду с сутенёрами. Также депутат предлагает введение возрастного ограничения для участников ток шоу (от 18 до 80 лет). Кроме того, за участие в съёмках псевдодокументальных фильмов депутат предлагает лишать учёных званий и степеней.

В ходе пресс-конференции, впервые в пресс-центре ИА «НСН», автор инициативы Виталий Милонов, расскажет подробнее о предлагаемой им культурной доктрине.

Участники пресс-конференции:

- Депутат Государственной думы, автор инициативы Виталий Милонов;

- Актёр, шоумен, Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

- Заместитель председателя Национального родительского комитета Юрий Оболонский;

Приглашены:

- Актриса, телеведущая Мария Шукшина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:30



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49



Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».