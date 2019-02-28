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В НСН началась пресс-конференция Севы Новгородцева

28 Февраля 2019 в 12:13
В НСН началась пресс-конференция Севы Новгородцева

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция легендарного радиоведущего Севы Новгородцева на тему: «Закулисье мировой рок-сцены»

Сева Новгородцев – человек, который не понаслышке знает изнанку мира рок-музыки и охотно делится своим опытом в своих книгах и на творческих вечерах. 

Впервые в пресс-центре НСН Сева Новгородцев готов рассказать о своих творческих планах, а также о том, что происходит в кулуарах мировой рок-музыки и какое будущее ожидает рок-культуру.

Трансляцию пресс-конференции НСН можно посмотреть здесь.

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