В НСН началась пресс-конференция Севы Новгородцева

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция легендарного радиоведущего Севы Новгородцева на тему: «Закулисье мировой рок-сцены»

Сева Новгородцев – человек, который не понаслышке знает изнанку мира рок-музыки и охотно делится своим опытом в своих книгах и на творческих вечерах.

Впервые в пресс-центре НСН Сева Новгородцев готов рассказать о своих творческих планах, а также о том, что происходит в кулуарах мировой рок-музыки и какое будущее ожидает рок-культуру.

Трансляцию пресс-конференции НСН можно посмотреть здесь.