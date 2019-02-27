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Пресс-центр

Закулисье мировой рок-сцены

27 Февраля 2019 в 17:11
Закулисье мировой рок-сцены
28.02.2019 состоится пресс-конференция легендарного радиоведущего Севы Новгородцева

28.02.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция легендарного радиоведущего Севы Новгородцева на тему: «Закулисье мировой рок-сцены»

Сева Новгородцев – легендарный радиоведущий, первый советский DJ, человек, который не понаслышке знает изнанку мира рок-музыки и охотно делится своим опытом в своих книгах и на творческих вечерах. Впервые в пресс-центре ИА «НСН» Сева Новгородцев готов рассказать о своих творческих планах, а также  о том, что происходит в кулуарах мировой рок-музыки и какое будущее ожидает рок-культуру.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

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