28.02.2019 состоится пресс-конференция легендарного радиоведущего Севы Новгородцева

28.02.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция легендарного радиоведущего Севы Новгородцева на тему: «Закулисье мировой рок-сцены»

Сева Новгородцев – легендарный радиоведущий, первый советский DJ, человек, который не понаслышке знает изнанку мира рок-музыки и охотно делится своим опытом в своих книгах и на творческих вечерах. Впервые в пресс-центре ИА «НСН» Сева Новгородцев готов рассказать о своих творческих планах, а также о том, что происходит в кулуарах мировой рок-музыки и какое будущее ожидает рок-культуру.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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