В НСН началась пресс-конференция певца Шуры о том, как он стал бомжом

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, на тему «Из-за кого певец Шура стал бомжом? Новые обстоятельства и факты».

Ранее певец подал иск в Черемушкинский суд Москвы против нового владельца своей квартиры, который якобы завладел ей обманным путем 15 лет назад. По словам исполнителя, в 2003 году он стал жертвой чёрных риелторов. Мошенник вписал в контракт своё имя вместо реального покупателя квартиры, однако тогда никто не обратил на это внимания. Правда открылась два месяца назад, когда неизвестные попытались проникнуть в жилище певца, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры. Съехать из своего жилья певец обязан уже 1 декабря.

Артист подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД, однако уголовное дело пока не возбуждено. По утверждениям юристов, вернуть право собственности на жильё артисту сегодня будет непросто.

В ходе пресс-конференции певец Александр Медведев (Шура), его адвокат Алексей Панфилов и директор Павел Депершмидт расскажут о предстоящей линии защиты, как именно артист стал жертвой обмана, какие действия по возвращению квартиры они собираются предпринимать и кто угрожает жизни исполнителя.

Интернет-трансляция пресс-конференции НСН доступна здесь.