Из-за кого певец Шура стал бомжом? Новые обстоятельства и факты

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28.11.2018 состоится пресс-конференция певца Александра Медведева (Шура)

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция певцана тему:22 ноября певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, подал иск в Черемушкинский суд Москвы против нового владельца своей квартиры, который якобы обманным путем завладел недвижимость артиста. По словам Шуры, на данный момент буквально является бомжом, а также, что ему пришлось нанять охрану из-за опасений за свою жизнь и здоровье. Жилплощадь, которую потерял певец, сегодня оценивается в 35 миллионов рублей. Съехать из своего жилья певец обязан уже 1 декабря. По словам исполнителя, в 2003 году он стал жертвой чёрных риэлторов. Мошенник вписал в контракт своё имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания. Правда открылась два месяца назад, когда неизвестные попытались проникнуть к нему в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры. Артист уже подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД, однако уголовное дело пока не возбуждено. По утверждениям юристов, вернуть право собственности на жильё артисту сегодня будет непросто.

В ходе пресс-конференции, певец Шура и его адвокат расскажут о предстоящей линии защиты, как именно он стал жертвой обмана, какие действия по возвращению квартиры они собираются предпринимать и кто угрожает жизни певца.