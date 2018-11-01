В НСН началась пресс-конференция об итогах госпроверок регионов

В НСН началась пресс-конференция на тему: «Ревизорро от Совфеда»: Как проверяют регионы».

Участники пресс-конференции:

- Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации Андрей Кутепов;

- Член Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации Эдуард Исаков.



Сенаторы расскажут об итогах выездных инспекций временной комисии Совфеда, осуществляющей массовые проверки региональных и муниципальных контрольных органов. Проверки были проведены в сфере госзакупок в метро, транспортном комплексе, на предприятиях жизнеобеспечения и водоканалах. Кроме того, комиссия тщательно проверила расходование средств на реновацию, улучшение жилищных условий для многодетных семей, а также доступность спорта для инвалидов.

Участники пресс-конференции, представят отчет по каждому из проверенных направлений, расскажут о выявленных нарушениях и предложат меры по исправлению ситуации в регионах.

Трансляция доступна здесь.