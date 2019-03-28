В НСН началась пресс-конференция о легализации магии в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Законы магии: В России могут легализовать колдовство».

Ранее «Империя сильнейших ведьм» обратилась в Госдуму РФ с законодательной инициативой об урегулировании рынка магических услуг. Колдуньи выступают за легализацию магии в России, предлагают дать определения магическим услугам на законодательном уровне, установить нравственный кодекс магов, а также запретить ток-шоу о ведьмах и экстрасенсах, как дискредитирующие отношение общества к магии. В «Империи сильнейших ведьм» считают, что делать шоу из магических обрядов равносильно превращению в шоу хирургических операций.

В ходе пресс-конференции НСН автор законодательной инициативы, ведьма Алёна Полынь, совместно со своими ученицами Ольгой Кутдусовой и Екатериной Королевой, а также адвокатом Александром Аброковым, расскажет о предложенном ею законопроекте и его необходимости.

Трансляцию пресс-конференции НСН можно посмотреть здесь.