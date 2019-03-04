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В НСН началась пресс-конференция о халатности «формалиновых» врачей

4 Марта 2019 в 13:09
В НСН началась пресс-конференция о халатности «формалиновых» врачей
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Халатность ценою в жизнь: Жуткое дело формалиновых врачей».

В пресс-конференции НСН примут участие родственники и друзья Екатерины Федяевой, погибшей по халатности ульяновских врачей, и юрист Дмитрий Миняев. В ходе пресс-конференции НСН мама Екатерины Федяевой Галина Барышникова свекровь погибшей Валентина Федяева и подруга семьи расскажут о скрываемых фактах трагедии, а представители юридической защиты объяснят, что ждёт медиков, допустивших роковую ошибку.

Напомним, что в марте 2018 года на плановую операцию по лапараскопическому удалению кисты в МСЧ имени Егорова в Ульяновске легла 28-летняя Екатерина Федяева. В конце операции медиками была допущена чудовищная халатность: брюшная полость девушки была промыта формалином вместо физраствора. Испугавшись последствий собственной грубейшей ошибки, медики решили утаить произошедшее и не оказали пациентке требуемую помощь. Когда у пациентки начались осложнения, её пришлось отправить в Москву, в институт Бурназяна, где и была обнаружена роковая ошибка. Врачи уже не смогли помочь девушке, которая скончалась 5 апреля.

7 декабря четырем медикам вынесли приговор, по которому они получили условные сроки, а один врач-анестезиолог был оправдан. Родные погибшей категорически не согласны с решением суда. Они составили онлайн петицию, и будут бороться за справедливое наказание в суде.

Трансляция пресс-конференции НСН доступна здесь.


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