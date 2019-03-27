В НСН началась пресс-конференция группы «Технология»

ФОТО: Менеджмент группы

Участники группы расскажут НСН, из-за чего возник конфликт между ними и бывшим вокалистом Романом Рябцевым, а также представят свой новый состав.

В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция на тему: «Конец эпохи 90-ых»: Вся правда о распаде группы «Технология». В ходе обсуждения участники раскроют историю конфликта с бывшим участником, солистом Романом Рябцевым.

Участники конференции:

Вокалист группы «Технология» Владимир Нечитайло;

Клавишник группы «Технология» Матвей Юдов;

Гитарист, бэк-вокалист группы «Технология» Василий Мирничук-Ковалев;

Директор группы «Технология» Алексей Филимонов.

Напомним, группа «Технология» была основана в 1990-м году. Пик её популярности пришёлся на 1991—1993 годы. В 93-м году из неё первый раз ушёл вокалист Роман Рябцев, спустя 10 лет он вернулся к коллективу. В 2017-м он вновь решил оставить работу в группе, однако до сих пор между ним и музыкантами остаются неразрешённые вопросы. Конфликт возник на почве взаимных притязаний на исполнение хитов 90-х.

Трансляция доступна по ссылке.