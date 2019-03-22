Конец эпохи 90-ых: Вся правда о распаде группы «Технология»

ФОТО: Менеджмент группы

27.03.2019 состоится пресс-конференция группы "Технология"

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Группа «ТЕХНОЛОГИЯ» – одна из немногих музыкальных групп, опередивших свое время. Музыканты давали по 4 концерта в день, а их песни: «Нажми на кнопку», «Странные танцы», «Всё, что ты хочешь» занимали верхние строчки хит-парадов страны.Однако, как и 25 лет назад, один из авторов и второй солист группы Роман Рябцев вновь решил покинуть коллектив, сопровождая свой шаг громкими заявлениями в адрес своих коллег. Сегодня между Рябцевым и группой назрел серьезный конфликт, в котором камнем преткновения являются претензии на исполнение хитов 90-ых.

Впервые, в пресс-центре НСН будет раскрыта вся правда о конфликте внутри группы «Технология», названы настоящие причины ухода Романа Рябцева из коллектива, а также будет представлен новый состав группы.

Участники пресс-конференции: