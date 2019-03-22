ФОТО: Менеджмент группы
27.03.2019 состоится пресс-конференция группы "Технология"27.03.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Конец эпохи 90-ых»: Вся правда о распаде группы «Технология»
Группа «ТЕХНОЛОГИЯ» – одна из немногих музыкальных групп, опередивших свое время. Музыканты давали по 4 концерта в день, а их песни: «Нажми на кнопку», «Странные танцы», «Всё, что ты хочешь» занимали верхние строчки хит-парадов страны.
Однако, как и 25 лет назад, один из авторов и второй солист группы Роман Рябцев вновь решил покинуть коллектив, сопровождая свой шаг громкими заявлениями в адрес своих коллег. Сегодня между Рябцевым и группой назрел серьезный конфликт, в котором камнем преткновения являются претензии на исполнение хитов 90-ых.
Впервые, в пресс-центре НСН будет раскрыта вся правда о конфликте внутри группы «Технология», названы настоящие причины ухода Романа Рябцева из коллектива, а также будет представлен новый состав группы.Участники пресс-конференции:
- Владимир Нечитайло – вокал;
- Матвей Юдов - вокал, клавиши, аранжировка;
- Василий Мирничук-Ковалев - гитара, бэк-вокал;
- Алексей Филимонов – директор;
- Близкая подруга Романа Рябцева.
К участию приглашен:
- экс-вокалист группы «Технология» Роман Рябцев
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00.
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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