В Новой Москве в ходе конфликта мужчина получил ранение

Днем в больницу был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Установлено, что оно было получено, вероятно, из травматического оружия в результате конфликта с другим мужчиной, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

Уточняется, что инцидента имел место в Новомосковском округе столицы.

Ранее НСН сообщала, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. С инициативой выступил депутат Олег Нилов. Кроме того, в документе отмечается, что владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.

Председатель профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов в эфире НСН заявил, что эта инициатива подвергнет владельцев огнестрельного оружия опасности. Предлагаемые меры приведут к тому, что правонарушитель будет знать, что перед ним владелец огнестрельного оружия, и если ему нужно, он может на него внезапно напасть и отобрать это самое оружие.