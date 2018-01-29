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Общество

Эксперт: Опознавательные знаки сделают владельцев оружия мишенью для бандитов

29 Января 2018 в 10:46
Эксперт: Опознавательные знаки сделают владельцев оружия мишенью для бандитов

Эксперт в эфире НСН заявил, что специальные знаки для владельцев огнестрельного оружия подвергнут их опасности.

Владельцев оружия в России могут обязать носить спецжилеты или другие опознавательные знаки. С такой инициативой выступил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. По его словам, такая мера позволит обозначить человека, чтобы все окружающие знали об оружии, а сотрудники полиции и силовики всегда могли проверить, «соответствует ли гражданин всем требованиям», сообщает «Парламентская газета».

Председатель профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов в эфире НСН в не увидел смысла в инициативе (слушайте аудио).

«Это как на оккупированной территории евреев заставляли носить знаки принадлежности к еврейству. Во-первых, у нас владельцев огнестрельного оружия (короткоствольного орудия самообороны) очень немного. Владельцев огнестрельного орудия ограниченного поражения (травматического) несколько больше. Это приведёт к тому, что правонарушитель будет знать, что перед ним владелец огнестрельного оружия и если ему нужно, он может на него внезапно напасть и отобрать это оружие. Я не вижу в этом смысла. Это, наоборот, подвергнет их опасности», - уверен собеседник НСН.

Стоит отметить, что нововведение может коснуться владельцев нарезного, охотничьего, травматического оружия. Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который ужесточит наказание за ношение орудия в нетрезвом состоянии. Предполагалось, что такие граждане могли лишиться права иметь при себе оружие, сообщает Ura.ru.

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