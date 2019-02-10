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В новороссийском ТЦ охранники сломали школьнице позвонок

10 Февраля 2019 в 17:44
В новороссийском ТЦ охранники сломали школьнице позвонок

15-летняя школьница получила перелом поясничного позвонка после потасовки с охранником одного из торговых центров в Новороссийске. Об этом сообщала kp.ru со ссылкой на мать пострадавшей.

По словам женщины, представители охраны применили силу, заставляя ее дочерей Юлю и Наташу покинуть фуд-корт.

«Ребенка толкнули, она ударилась об игровой автомат. Но на этом не закончилось, ее еще впечатали в бетонную стену. Она пыталась вырваться и звала на помощь. На крик сестры прибежала Юля и получила в челюсть кулаком от охранника. Затем их потащили по лестнице на 6-й этаж в помещение охраны. Девочки сопротивлялись», -сообщила мать школьниц Анна Заярнюк, которая намерена обратиться в суд.

Начальник частной охранной организации заявил, что пострадавшие были неоднократно были замечены в противоправных и агрессивных действиях около ТЦ.

Татьяна Ковалева, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае, осудила действия охранников и взяла разбирательство инцидента под личный контроль, сообщают Известия.

Ранее президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский рассказал НСН, по каким признаком можно определить, что подросток готовится совершить преступление.

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