В НАТО заявили, что не хотят новой гонки вооружений

ФОТО: Йенс Столтенберг/Aysor.am

НАТО не хочет начинать новую гонку вооружений и обвиняет Россию в нарушении условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам с обвинением согласны все члены НАТО. Несмотря на такое заявление, генсек отметил, что альянс не будет увеличивать в Европе количество ракет в качестве ответа России.

Напомним, договор РСМД предусматривает уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности и отказ от испытаний и развертывания таких комплексов в дальнейшем.