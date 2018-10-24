Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

В НАТО заявили, что не хотят новой гонки вооружений

24 Октября 2018 в 14:09
В НАТО заявили, что не хотят новой гонки вооружений
ФОТО: Йенс Столтенберг/Aysor.am

НАТО не хочет начинать новую гонку вооружений и обвиняет Россию в нарушении условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам с обвинением согласны все члены НАТО. Несмотря на такое заявление, генсек отметил, что альянс не будет увеличивать в Европе количество ракет в качестве ответа России.

Напомним, договор РСМД предусматривает уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности и отказ от испытаний и развертывания таких комплексов в дальнейшем.

Ранее, президент США Дональд Трамп пообещал, что США будут наращивать ядерный арсенал, пока «Россия и Китай не придут в себя». В эфире НСН президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов рассказал, что заявления американского резидента напрямую связаны с выборами в конгресс. Эксперт отметил, что угрозы выхода США и ДРСМД отнюдь не говорят об их реальных намерениях.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.