В начале апреля Москву накроет «волна тепла»

На столичный регион надвигается «волна тепла». Как заявили в Гидрометцентре, в последние дни марта – 30 и 31 числа – воздух в мегаполисе прогреется до +10 градусов. Что касается 1 апреля, то в этот день столбики термометра могут дотянуться до отметки в +11-ть, об этом сообщает Москва 24.

Несмотря на такие прогнозы метеорологов, Госавтоинспекция столицы призывает автомобилистов не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Из-за неустойчивого характера погоды и понижения температуры в ночные часы до отрицательных отметок, Поспешность с заменой резины может привести к аварийным ситуациям.

Между тем, ранее НСН узнала у научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, когда же жители Центральной России, уже уставшие от зимы и снега, дождутся теплой сухой солнечной погоды.