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В Москву вернулась зима

24 Марта 2019 в 17:07
В Москву вернулась зима

По данным метеорологов, в течение новой недели погода в Москве и Московской области продолжит ухудшаться. К 28-му марта ожидается похолодание до 8 градусов ниже ноля. Помимо этого, в столице в ночь со вторника на среду начнет идти снег, который продолжится в течение всего дня. Сообщается, что объемы осадков составят около трети месячной нормы. Скорость ветра в этот период будет достигать 15 м/с.

Вместе с этим россиянам пообещали, что это лето будет необычно теплым. Специалисты Гидрометцентра рассказали, что в 2019 году среднемесячная июньская температура превысит норму. Это будет особенно проявляться на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье. Теплое лето прогнозируется также на севере Урала и в Сибири – там температура будет подниматься выше, чем в летний период прошлого года. Август будет теплым на северо-западе и в центре России, а также на севере Южного и Приволжского федеральных округов, севере Урала и в Красноярском крае.

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