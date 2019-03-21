Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Гидрометцентр посулил россиянам очень теплое лето

21 Марта 2019 в 11:12
Гидрометцентр посулил россиянам очень теплое лето

Специалисты Гидрометцентра рассказали, каким будет лето в России в 2019 году. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного, пишет «Российская газета».

Среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье, передает RT.

Теплое лето прогнозируется также на севере Урала и в Сибири – там температура будет подниматься выше, чем в летний период прошлого года, отмечает Ura.ru.

Август будет теплым на северо-западе и в центре России, а также на севере Южного и Приволжского федеральных округов, севере Урала и в Красноярском крае.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил НСН, что прогноз на 30-градусные морозах в апреле - «полный бред». 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.