Гидрометцентр посулил россиянам очень теплое лето

Специалисты Гидрометцентра рассказали, каким будет лето в России в 2019 году. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного, пишет «Российская газета».

Среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье, передает RT.

Теплое лето прогнозируется также на севере Урала и в Сибири – там температура будет подниматься выше, чем в летний период прошлого года, отмечает Ura.ru.

Август будет теплым на северо-западе и в центре России, а также на севере Южного и Приволжского федеральных округов, севере Урала и в Красноярском крае.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил НСН, что прогноз на 30-градусные морозах в апреле - «полный бред».