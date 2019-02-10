В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр вводит «желтый» уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля, в Москве и Московской области. Информация размещена официальном сайте российской метеослужбы.

Синоптики вводят «желтый» уровень на 12 часов - с 09:00.

Специалисты Гидрометцентра РФ прогнозируют в московском регионе облачность с прояснениями, гололедицу и небольшой снег. Температура будет колебаться от от 0 до +2 градусов. Ветер южный и юго-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами будут порывы до 12-17 метров в секунду.

Синоптики сообщали об ожидаемом потеплении с 11 февраля. По прогнозам ночью температура будет минус 2-4, днем поднимется до +2 градусов. На следующий день, 12 февраля благодаря южному ветру столбик термометров поднимется ночью до + 1 градуса, днем – до+ 3 градусов. В среду, 14 февраля можно ожидать оттепели с отметкой температуры +4 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе НСН рассказал, какая погода ожидается в День всех влюбленных. 14 февраля.