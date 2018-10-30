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В Москве вспоминают жертв политических репрессий

30 Октября 2018 в 13:59
В Москве вспоминают жертв политических репрессий

Новая общественная акция памяти жертв политических репрессий «Колокол памяти» проходит у монумента «Стена скорби» в центре Москвы. Мероприятие было инициировано общественной организацией Фонд памяти и Музеем истории ГУЛАГа. Любой желающий в память о погибших в годы сталинского террора может ударить в символический колокол в виде рельса, установленный на площади. Рельса привезена из Соловецкого лагеря. Ударять по ней наносятся металлическим валом, доставленным с Колымы, передает ТАСС.

По словам директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова, «звучание от Соловков до Колымы будет символичным, будет распространяться по всей стране».

Акция проходит в нескольких регионах страны, и первыми в «Колокол памяти» ударили жители Магадана.

Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал, как ФСИН должна бороться с неуважительным отношением к заключенным.

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