СПЧ: Еда на лопате – сталинское наследие

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Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал, как ФСИН должна бороться с неуважительным отношением к заключенным.

Правозащитники фонда «Общественный вердикт» сообщили, что в лечебно-исправительном учреждении №9 в Угличе заключенных кормят с лопаты, унижая их таким образом. По этой причине один из заключенных объявил сухую голодовку. Информацию правозащитники получили от родственников осужденного. Позднее в ярославском УФСИН опровергли эту информацию, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства заявили, что официальных заявлений об объявлении голодовки от осужденного не поступало.

Летом 2018 года «Общественный вердикт» обнародовал видео с пытками заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова. Со сталинским наследием в эфире НСН связал «человеконенавистнический, репрессирующий компонент» в российской судебно-исправительной системе член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

«Не стоит надеяться на какой-то мгновенный результат, что после очередной встряски сразу изменится система. Такого не может быть – проблемы накапливались десятилетиями. Кроме того, у нас печальное наследство сталинского периода, когда вообще людей стирали в пыль и превращали заключенных в рабов, которые работали на стройках ГУЛАГа и сотнями тысяч погибали в этой системе», – заявил правозащитник.

Чтобы система начала меняться, ей необходима гласность, прозрачность работы и четкое следование законам. Это сложный, болезненный многолетний процесс, который должен начаться с выстраивания системы общественного контроля.

«Нам нужно выстроить серьезную систему общественного контроля. Не случайно у Совета по правам человека есть претензии по формированию общественных наблюдательных комиссий. В них не попадают правозащитники, юристы, журналисты. Комиссии формируются непрозрачно. Нельзя превращать их в сервис по обслуживанию интересов руководителей региональных управлений ФСИН. Это должны быть люди деятельные, неспокойные, которые смогут ездить, встречаться, ставить перед руководством системы острые вопросы. Это одна из составляющих этой системы», – уверен Брод.

Кроме того, должна быть проведена большая работа в рамках самого ФСИН.

«Не должно быть двойных стандартов, должна быть максимальная открытость, проверки с санкциями для тех, кто допускает нарушение прав заключенных и регламентов ведомства», – подчеркнул член президентского Совета по правам человека.

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов заявил в эфире НСН о необходимости серьезного реформирования исправительной системы.