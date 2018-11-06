В Москве убита женщина

В одном из домов ну ул. Знаменские Садки в столичном районе Северное Бутово была убита женщина, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, два злоумышленника азиатской наружности совершили убийство женщины в лифте, после чего скрылись.

Ранее НСН сообщала Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении застреленного в марте 2017 года в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Таким образом было удовлетворено ходатайство сына и матери экс-депутата. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено за два месяца до его убийства. Он подозревался в рейдерском захвате здания в российской столице. Экс-депутат был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. В 2016 году Вороненков и его супруга Мария Максакова сбежали на Украину, получив там гражданство.