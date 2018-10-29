Суд в Москве закрыл уголовное дело против убитого экс-депутата Вороненкова

Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении застреленного в марте 2017 года в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Таким образом было удовлетворено ходатайство сына и матери экс-депутата.

Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено за два месяца до его убийства, пишут «Известия». Он подозревался в рейдерском захвате здания в российской столице. Экс-депутат был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск.

В 2016 году Вороненков и его супруга Мария Максакова сбежали на Украину, получив там гражданство.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН прокомментировалитоги первого тура президентских выборов в Грузии.