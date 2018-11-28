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В Москве таксист избил пассажира дубинкой

28 Ноября 2018 в 20:40
В Москве таксист избил пассажира дубинкой

Водитель такси избил пассажира в районе дома 13 по улице Орджоникидзе на территории столичного района Донской, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, к месту происшествия вызван наряд полиции, ведется проверка. Принадлежность такси к определенному бренду не уточняется.

Как ранее НСН сообщала, французский актер Сами Насери был избит в Москве после того, как грубо ответил на просьбу вести себя потише в баре. Звезда фильма «Такси» вместе с братом бурно отдыхал в питейном заведении в Старопименовском переулке. Замечание им сделали белорусы, находившиеся за соседним столом, однако в ответ получили нецензурную тираду, после чего и началась потасовка.

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