В Москве таксист избил пассажира дубинкой

Водитель такси избил пассажира в районе дома 13 по улице Орджоникидзе на территории столичного района Донской, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, к месту происшествия вызван наряд полиции, ведется проверка. Принадлежность такси к определенному бренду не уточняется.

Как ранее НСН сообщала, французский актер Сами Насери был избит в Москве после того, как грубо ответил на просьбу вести себя потише в баре. Звезда фильма «Такси» вместе с братом бурно отдыхал в питейном заведении в Старопименовском переулке. Замечание им сделали белорусы, находившиеся за соседним столом, однако в ответ получили нецензурную тираду, после чего и началась потасовка.