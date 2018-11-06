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В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes

6 Ноября 2018 в 11:30
В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes
В Москве расстреляли автомобиль бизнесмена Олега Бурлакова, входящего в список Forbes. Как он сам рассказал, неизвестный обстрелял его автомобиль 3 ноября.

В ходе следственных действий было установлено, что этот вечер в автомобиле представительского класса Cadillac Escalade находился сам бизнесмен. К нему подбежал неизвестный мужчина и окликнул его. Когда Бурлаков опустил стекло, мужчина несколько раз выстрелил в сторону автомашины и убежал. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сведения полиции.

Состояние Бурлакова оценивается в $650 млн. Основным активом бизнесмена является «Стройлесбанк», напоминает RT.

Экс-мэр Москвы Юрии Лужков ранее рассказал НСН, почему его друг-бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов нуждается в защите Путина.

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