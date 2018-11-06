В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes

В Москве расстреляли автомобиль бизнесмена Олега Бурлакова, входящего в список Forbes. Как он сам рассказал, неизвестный обстрелял его автомобиль 3 ноября.

В ходе следственных действий было установлено, что этот вечер в автомобиле представительского класса Cadillac Escalade находился сам бизнесмен. К нему подбежал неизвестный мужчина и окликнул его. Когда Бурлаков опустил стекло, мужчина несколько раз выстрелил в сторону автомашины и убежал. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сведения полиции.