В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes

В ходе следственных действий было установлено, что этот вечер в автомобиле представительского класса Cadillac Escalade находился сам бизнесмен. К нему подбежал неизвестный мужчина и окликнул его. Когда Бурлаков опустил стекло, мужчина несколько раз выстрелил в сторону автомашины и убежал. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сведения полиции.
Состояние Бурлакова оценивается в $650 млн. Основным активом бизнесмена является «Стройлесбанк», напоминает RT.
Экс-мэр Москвы Юрии Лужков ранее рассказал НСН, почему его друг-бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов нуждается в защите Путина.