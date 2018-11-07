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В Москве расследуют двойное убийство

7 Ноября 2018 в 21:35
В Москве расследуют двойное убийство

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщила Агентству «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером в квартире дома на ул. Софьи Ковалевской, были обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти. 

Следователи устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения. По данным СМИ, имеется подозреваемый в преступлении. 

Как ранее сообщала НСН, в одном из домов по ул. Знаменские Садки в столичном районе Северное Бутово была убита женщина. Как уточняется, два злоумышленника азиатской наружности совершили убийство женщины в лифте, после чего скрылись.

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