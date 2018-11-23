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В Москве простятся с журналисткой Зоей Ерошок

23 Ноября 2018 в 00:09
В Москве простятся с журналисткой Зоей Ерошок

Сегодня в 10:40 в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище состоится церемония прощания с Зоей Ерошок, скончавшейся 21 ноября в Первом хосписе после тяжелой и продолжительной болезни.

Зоя Валентиновна окончила факультет журналистики МГУ. Работала в краевой газете «Комсомолец Кубани» и в «Комсомольской правде». В 1993 году Зоя Ерошок была в числе журналистов, которые начали выпускать «Новую ежедневную газету», позднее переименованную в «Новую газету».

В 1997 году Зоя Ерошок была удостоена премии Союза журналистов «Золотое перо России». В 2001 и 2008 годах становилась лауреатом премии имени Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство».

1 декабря Зое Ерошок исполнилось бы 65 лет.

Ранее НСН сообщала, что советский и российский тележурналист, политический обозреватель Гостелерадио СССР, автор репортажей о войне в Афганистане Михаил Лещинский скончался в возрасте 73 лет.

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