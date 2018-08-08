Умер тележурналист Лещинский, показавший войну в Афганистане

Советский и российский тележурналист, политический обозреватель Гостелерадио СССР, автор репортажей о войне в Афганистане Михаил Лещинский скончался в возрасте 73 лет. Печальное известие подтвердили в Союзе журналистов России. Как отметили в СЖР, Михаил Борисович был один из самых знаменитых советских военных корреспондентов, передаёт ТАСС.

Михаил Лещинский отдал работе на телевидении более 40 лет своей жизни. Он был автором репортажей о важнейших событиях в мире. В Афганистане он применял своё мастерство в стечение 4 лет. Как отмечает Газета.ру , после возвращения вел программу «Служу Советскому Союзу». В начале 90-ых годов тележурналист руководил военным отделом РГТРК «Останкино», а с 1994 года был ведущим программы «Полигон».

На творческом счету Лещинского также несколько документальных фильмов и многосерийных циклов, в частности, о событиях в Афганистане. Он был награждён боевым орденом «Красная Звезда», Орденом Дружбы, а также стал лауреатом международной журналистской премии имени Воровского и премии Союза журналистов.

В последнее время Михаил Лещинский создавал документальные ленты о событиях Великой Отечественной войны и афганском противостоянии.