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В Москве простятся с автором музыки к заставкам шоу «Угадай мелодию» и «Я сама»

5 Марта 2019 в 01:14
В Москве простятся с автором музыки к заставкам шоу «Угадай мелодию» и «Я сама»

Сегодня в 10 утра в больнице имени Е.О. Мухина (Москва, Федеративный проспект, дом 17, стр. 25, корпус 10) состоится церемония прощания с композитором и психотерапевтом Еленой Дединской, скончавшейся 2 марта на 62-м году жизни.

Известность Дединской принесла написанная ею музыка к кинофильмам, спектаклям, телевизионным программам «Женщина дня», «Марсианские хроники», «Угадай мелодию с Валдисом Пельшем», «Я сама с Юлией Меньшовой», «Катастрофы недели», «Акулы пера», «Взгляд с Александром Любимовым». Также Елена Дединская много лет занималась проблемой музыкальной терапии.


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