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Музыка

Пельш скорбит о смерти композитора «Угадай мелодию»

5 Марта 2019 в 10:59
Пельш скорбит о смерти композитора «Угадай мелодию»
ФОТО: Pixabay

Музыкант и телеведущий рассказал НСН о своей работе с Еленой Дединской.

Церемония прощания с композитором и психотерапевтом Еленой Дединской, скончавшейся 2 марта на 62-м году жизни, проходит в больнице имени Е. О Мухина. Покойная получила известность, благодаря музыке к кино, спектаклям, а также телешоу — «Женщина дня», «Марсианские хроники», «Угадай мелодию с Валдисом Пельшем», «Я сама с Юлией Меньшовой», «Взгляд с Александром Любимовым».

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш в эфире НСН выразил соболезнования в связи с кончиной композитора, с которым работал на заре своей карьеры.

«Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно. Ещё в период работы над программой “Угадай мелодию”. Это был 95-й год, более 20 лет назад. Очень жалко, очень жалко», — сказал Пельш.

Отметим, ведущий признался, что не был знаком с покойной достаточно близко, поэтому не стал говорить громкие слова, чтобы это не прозвучало неискренне. По его мнению, у Дединской были более близкие люди, способные выразить скорбь и сожаление от души.

Добавим, Елена Дединская помимо композиторской работы и сотрудничества с сотрудниками теле- и киноиндустрии занималась музыкальной психотерапией. Она выпустила целый ряд альбомов с инструментальной музыкой: «Солнечный ветер», «Возрождение», «Моя жизнь — моя любовь», «Эхо тишины», «Путь света», «Доктор сон для самых маленьких и даже больших».

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