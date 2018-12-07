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В Москве простятся с Андреем Битовым

7 Декабря 2018 в 00:29
В Москве простятся с Андреем Битовым

Прощание с Андреем Битовым пройдет сегодня в полдень в Большом зале ЦДЛ. Отпевание состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе (Нижняя Красносельская ул., 12, стр. 1) ориентировочно в 15 часов.

После этого тело писателя кремируют.

Похоронят прах на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге.

Андрей Битов был одним из первых писателей-постмодернистов в русской литературе. Он известен по таким произведениям, как «Пушкинский дом», «Грузинский альбом», «Человек в пейзаже», «Статьи из романа». После выхода его романа «Пушкинский дом» в американском издательстве в СССР его долгое время не печатали. Он получил признание позже, в 1992 году стал обладателем Государственной премии Российской Федерации, в 93-м — кавалером французского ордена «За заслуги в искусстве и литературе».

Известный писатель, член Российского ПЕН-Центра Михаил Веллер в эфире НСН поделился воспоминаниями о писателе.

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