В Москве простятся с Андреем Битовым

Прощание с Андреем Битовым пройдет сегодня в полдень в Большом зале ЦДЛ. Отпевание состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе (Нижняя Красносельская ул., 12, стр. 1) ориентировочно в 15 часов.

После этого тело писателя кремируют.

Похоронят прах на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге.

Андрей Битов был одним из первых писателей-постмодернистов в русской литературе. Он известен по таким произведениям, как «Пушкинский дом», «Грузинский альбом», «Человек в пейзаже», «Статьи из романа». После выхода его романа «Пушкинский дом» в американском издательстве в СССР его долгое время не печатали. Он получил признание позже, в 1992 году стал обладателем Государственной премии Российской Федерации, в 93-м — кавалером французского ордена «За заслуги в искусстве и литературе».



Известный писатель, член Российского ПЕН-Центра Михаил Веллер в эфире НСН поделился воспоминаниями о писателе.

