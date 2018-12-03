Веллер: Смерть Битова — больше чем потеря

ФОТО: Андрей Битов // Flickr

Писатель рассказал НСН, каким был ушедший собрат по перу и его бессмертная проза.

Российский писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни. Об этом в Facebook написала литературный критик Галина Юзефович. О дате и месте прощания с литератором пока не сообщается.

Известный писатель, член Российского ПЕН-Центра Михаил Веллер в эфире НСН поделился воспоминаниями о писателе.

«Андрей Георгиевич Битов был в советской литературе, а затем в постсоветской русской литературе фигурой единичной и специфической. Он стоял на некоем переходе между 60-тниками, к которым он опоздал по возрасту, хотя привыкал и был знаком, дружил, и был ими опекаем, и поколением уже моим, послевоенным, которое не успело вскочить на подножку уходящего трамвая, и которое мордой в дверь въехало в глухие 70-е годы», — рассказал Михаил Веллер.

Он отметил особый стиль, который отличал литературу Битова ещё в раннем периоде творчества.

«Я был студентом, когда приключился весь тот огромный скандал, в котором участвовали Дымшиц, с одной стороны, которая ругала, и Эренбург, с той стороны, которая защищала. И “Аптекарский остров” Битова стал знаменитой книгой. И когда читал в те времена рассказ “Шиш” — да что это? Как это могло быть? Потому что Битов писал настолько легко, живо, естественно! А позднее, когда он писал “Пушкинский дом”, а печатать его было нельзя в Советском Союзе, и когда в журнале “Звезда” появился кусок оттуда под названием “Улетающий Монахов”, какая это была вязкая, чистая, бездонная, затягивающая проза! Это же был какой-то эталонный текст! Его перечитывали, о нём рассказывали друг другу», — вспомнил писатель.

Вместе с Андреем Битовым уходит эпоха, признал собеседник НСН.

«А потом наступила новая эпоха. Ведь фактически ровесником Битова был Владимир Маканин — замечательный русский писатель. Они уже не успели вписаться в новое время. Возраст художника, если ты не живописец — у литераторов другое — где-то к 60-ти годам работать становится не то, что труднее. Недаром есть присказка — “После 50-ти современников не читают”. Перескочить за новым поколением очень трудно, и Битов, тот, кто был в "Метрополе", кто был с ними со всеми — Аксёновым, с Окуджавой, он был каким-то напоминанием, вестником из той эпохи. То, что его не стало, это больше, чем потеря. Это стираются следы великой эпохи советской литературы. Это большое горе», — заключил Веллер.

Андрей Битов был одним из первых писателей-постмодернистов в русской литературе. Он известен по таким произведениям, как «Пушкинский дом», «Грузинский альбом», «Человек в пейзаже», «Статьи из романа». После выхода его романа «Пушкинский дом» в американском издательстве в СССР его долгое время не печатали. Он получил признание позже, в 1992 году стал обладателем Государственной премии Российской Федерации, в 93-м — кавалером французского ордена «За заслуги в искусстве и литературе».