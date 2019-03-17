В Москве прошла встреча с Захаром Прилепиным в рамках марафона «Литературный Крым»

В Зарядье прошли чтения «Литературный Крым». Мероприятие состоялись в московском парке «Зарядье», в рамках фестиваля "Крымская весна", который проходит с 16 по 18 марта.

Одним из ключевых событий чтений стала встреча с писателем, общественным деятелем и участником боевых действий в Новороссии Захаром Прилепиным. На встрече с гостями фестиваля литератор рассказал, какое значение имеет для него пятилетняя годовщина присоединения Крыма к России:

«У меня очень стихийное, личностное, эмоциональное отношение к крымской истории. Я до сих пор помню это ощущение от насыщенности восторга от ощущения бытия в 2014 году», - рассказал писатель.

Прилепин сообщил, что для него Крым — это чудесная капсула, в которой заключена история европейской цивилизации.

Ранее НСН подробно рассказало о программе фестиваля «Крымская весна», который приурочен к пятилетию присоединения Крыма к России.