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В Москве появится более тысячи новых автобусов

12 Марта 2019 в 19:41
В Москве появится более тысячи новых автобусов

Более 1,2 тысячи новых автобусов появится в этом году в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Он сообщил, что автобусы, которые старше 7 лет ежегодно заменяются на новые. Таким образом реализуется выполнение принятого закона. Однако, отметил Воробьев, замена старого транспорта на новый проводится, в том числе из-за запроса самих жителей столичного региона.

Губернатор сообщил, что в течение двух лет автобусный парк региона удалось обновить на 50%. Однако, по словам главы областного Минтранса Алексея Гержика, несколько муниципалитетов пока остаются в красной зоне. В частности, проблемы с обновлением парка автобусов зафиксировали в Дубне, Королеве, Электростали, Одинцово и Серпухове.

«Те, кто блокирует это обновление, работать в Московской области не должны. Областному закону должны соответствовать все без исключения перевозчики, и государственные, и муниципальные, и частные», - подчеркнул Воробьев.

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