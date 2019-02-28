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Губернатор Подмосковья рассказал о пользе цифровизации

28 Февраля 2019 в 20:41
Губернатор Подмосковья рассказал о пользе цифровизации

Московская область на прошедшем в Сочи форуме представила проект «Цифровое Подмосковье», сообщает телеканал «360».

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что подмосковная делегация постаралась «разложить все по полочкам» и рассказать о целях цифровизации.

«Ты можешь, не выходя из дома, заплатить за квартплату, ты можешь совершенно спокойно увидеть, когда к тебе приезжает скорая помощь или получить любые другие государственные услуги», — отметил он.

Андрей Воробьев добавил, что такие мероприятия рекламируются и продвигаются на федеральном уровне. Так, проект «Добродел» берут на вооружение многие регионы.

Воробьев напомнил, что цифровизация входит в национальный проект.

Ранее в Государственной Думе состоялось заседание, которое было посвящено итогам «Цифровых недель». Мероприятия этого формата направлены на использование новейших технологий цифровизации в экономики и социальной сфере. В заседании приняли участие, в том числе, депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов, директор ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» Антон Привезенцев, а также замглавы департамента информационных технологий в Москве Андрей Бородин.

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