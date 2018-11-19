В Москве полиция задержала сбытчика фальшивых денег

Сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину, который в магазине на западе столицы попытался расплатиться фальшивыми купюрами номиналом 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

В полицию обратилась продавец магазина, расположенного на Сколковском шоссе. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек купил продукцию, расплатившись пятитысячной купюрой. Присмотревшись к банкноте, у продавца возникли сомнения в ее подлинности и она обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. У него обнаружено 10 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ достоинством 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что депутата Верховной рады Украины Андрея Лозового задержали в Чехии за попытку рассчитаться фальшивыми евро. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Инцидент произошел в аэропорту Праги. По словам Лозового, он хотел купить в Duty Free подарок для мамы. При расчете на кассе выяснилось, что деньги фальшивые.

Парламентария задержали, его сняли с самолета и отвезли в ближайший участок, где продержали восемь часов. Там он рассказал, что перед отъездом из Киева помощник поменял деньги в одном из обменных пунктов города. Однако сейчас его найти не могут. Мошенников ищет украинская полиция, в Чехии Лозового признали потерпевшим и отпустили.