Украинского депутата задержали в Чехии в фальшивыми евро

Парламентария задержали, его сняли с самолета и отвезли в ближайший участок, где продержали восемь часов. Там он рассказал, что перед отъездом из Киева помощник поменял деньги в одном из обменных пунктов города. Однако сейчас его найти не могут. Мошенников ищет украинская полиция, в Чехии Лозового признали потерпевшим и отпустили.
За коллегу вступился депутат Олег Ляшко, который заявил, что Лозовой стал жертвой валютных мошенников и от такой печальной возможности никто не застрахован. Ни обычный гражданин, ни депутат.
Как пишет Ura.ru, Андрей Лозовой входит в список лиц, в отношении которого Россия 1-го ноября ввела санкции.
Ранее в эфире НСН вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев рассказал, что выпускать фальшивые купюры не перестанут никогда.