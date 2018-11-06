Украинского депутата задержали в Чехии в фальшивыми евро

Депутата Верховной рады Украины Андрея Лозового задержали в Чехии за попытку рассчитаться фальшивыми евро. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Инцидент произошел в аэропорту Праги, уточняет издание «Свободная пресса». По словам Лозового, он хотел купить в Duty Free подарок для мамы. При расчете на кассе выяснилось, что деньги фальшивые.

Парламентария задержали, его сняли с самолета и отвезли в ближайший участок, где продержали восемь часов. Там он рассказал, что перед отъездом из Киева помощник поменял деньги в одном из обменных пунктов города. Однако сейчас его найти не могут. Мошенников ищет украинская полиция, в Чехии Лозового признали потерпевшим и отпустили.За коллегу вступился депутат Олег Ляшко, который заявил, что Лозовой стал жертвой валютных мошенников и от такой печальной возможности никто не застрахован. Ни обычный гражданин, ни депутат.