В Москве открывается съезд «Единой России»

XVIII Съезд «Единой России» пройдет 7-8 декабря в Москве. Он состоится в «Крокус Экспо».

На Съезде будут обозначены приоритетные задачи Партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в Устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов Партии.

«На Съезде будет приниматься второй пакет кадровой ротации и произойдут изменения и в составе Генерального совета, и в структуре работы ряда МКС», - отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Проведению Съезда предшествует кадровая ротация в региональных отделениях Партии. Согласно Уставу, она составляет не менее 10% состава руководящих органов.