В Москве ограничат продажу спиртного в майские праздники

В Москве ограничат продажу алкоголя в майские праздники. Запрет будет действовать 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы пояснил, что такие меры были предприняты для профилактики травм и правонарушений.

Как сообщает Москва 24, спиртные напитки будет нельзя купить в магазинах, которые находятся вблизи от мест массовых гуляний. Уточняется, что ограничение будет распространяться на любые напитки в стеклянной таре, в том числе, сок, минеральную воду и лимонад.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН заявил, что снижение спроса на алкоголь не решит проблему алкоголизации России.