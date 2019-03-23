Нарколог: Снижение спроса не решит проблему алкоголизации России

Президент Независимой наркологической гильдии в беседе с НСН заявил, что России нужны антиалкогольные программы реабилитации для снижения мужской смертности.

Министр здравоохранения поставила задачу снизить мужскую смертность в России в течение пяти лет до 530 человек на 100 тысяч населения. В 70 процентах случаев причины смерти мужчин трудоспособного возраста ассоциированы с потреблением алкоголя, отметила министр. По ее мнению, изменить ситуацию в лучшую сторону возможно, создавая негативное отношение к алкоголю, в первую очередь, у подростков и молодых людей до 35 лет.

«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 (человек). Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти», - заявила Скворцова.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН заявил, что для снижения смертности среди российских мужчин от потребления алкогольной продукции, нужен комплекс мер.

«Пока из того, что присутствует в публичном поле, известно лишь об инициативе по увеличению возраста покупки алкогольных напитков с 21 года. Но только эта мера не позволит достигнуть необходимого показателя снижения смертности от алкоголизации. Необходим комплекс мер, который будет включать и профилактику потребления спиртного среди подростков, снижение предложения алкогольной продукции, уменьшение спроса среди старших возрастных групп населения, подверженных потреблению горячительных напитков, а также реабилитационные программы. Нужны профилактические программы в учебных заведениях и на предприятиях. Лечебные и реабилитационные программы ввести значительно тяжелее – необходимы значительные вложения, как интеллектуальные, так и финансовые», - сказал Руслан Исаев.

Эксперт считает, что комплекс мер по снижению смертности от алкоголя в России должен пройти общественные обсуждения.

«Например, инициатива о возрождении вытрезвителей сенаторы поднимают уже несколько лет каждую зиму. Потом ее благополучно забывают. Но они нужны. Необходимы недорогие реабилитационные программы. Возможно, реализуемые на основе трудовых коммун. Потому что на высоко затратные программы государство не даст денег, давайте смотреть правде в глаза. Иначе вместо полезного труда и жизни алкоголики будут получать смерть под забором, как это происходит сейчас», - заявил нарколог.

Он отметил, что пока в антиалкогольной и антинаркотической политике Россия в основном стремится снизить предложение.

«Любые ограничения, связанные со снижением спроса, тоже должны проходить аккуратно, чтобы Россию не привело в другую крайность – ко взрыву подпольного самогоноварения и контрафактного алкоголя. Это связано с природой алкогольной зависимости, которую необходимо лечить. В противном случае вместо доступных пивных и рюмочных будут появляться подпольные точки продаж самогона, контрафакта. Уже все страны, и Россия в том числе, миллион раз это проходили. Только мы почему-то это упорно не хотим замечать. Только меры по снижению предложения к снижению показателей, о которых говорит Минздрав, не приведут. нужен комплексный подход, чтобы решить эту проблему», - заявил Руслан Исаев.

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