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В Москве ограничат движение транспорта во время прощания с Караченцовым

29 Октября 2018 в 07:52
В Москве ограничат движение транспорта во время прощания с Караченцовым
ФОТО: Николай К;араченцов/strana.ua

Возле театра «Ленком» в центре Москвы будет временно ограничено движение транспорта с 9:00 до 13:00. Это связано с траурным мероприятием, которое пройдет 29 октября, в понедельник. В театре простятся с народным артистом Николаем Караченцовым. Перекрыта будет улица Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского.

Напомним, артист скончался в пятницу 26 октября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает RT. 27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года. Николай Петрович работал в театре Ленком с 1990 года.

Актриса театра и кино, лауреат Премии Ленинского комсомола, Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в эфире НСН призналась, что горячо любит Николая Караченцова и будет с большой печалью провожать друга в последний путь.
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