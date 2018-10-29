В Москве ограничат движение транспорта во время прощания с Караченцовым

ФОТО: Николай К;араченцов/strana.ua

Возле театра «Ленком» в центре Москвы будет временно ограничено движение транспорта с 9:00 до 13:00. Это связано с траурным мероприятием, которое пройдет 29 октября, в понедельник. В театре простятся с народным артистом Николаем Караченцовым. Перекрыта будет улица Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского.

Напомним, артист скончался в пятницу 26 октября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает RT. 27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года. Николай Петрович работал в театре Ленком с 1990 года.