В Москве неизвестные похитили мопса

В районе д. 6 улицы Старый Гай столичного района Вешняки злоумышленники похитили щенка породы мопс и уехали с места преступления, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ белого цвета.

Как ранее сообщала НСН, сотрудников полиции Сыктывкара попросили расследовать необычную кражу. К правоохранителям обратилась заводчица собак, которая сообщила о том, что у неё были похищены шпиц и чихуахуа. Девушка отметила, что отправилась с несколькими питомцами на прогулку, при этом дверь в дом осталась незапертой. Пропажу она обнаружила сразу после того, как вернулась домой. Сотрудники полиции выяснили, что к заводчице пришла жительница Сыктывкара. Она собиралась приобрести домашних питомцев. Однако, обнаружив дверь открытой, решила взять породистых собак — шпица и чихуахуа бесплатно.





