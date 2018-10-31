Среда
31 октября
USD 65.77
EUR 74.79
Горячие новости

В Москве неизвестные похитили мопса

31 Октября 2018 в 22:04
В Москве неизвестные похитили мопса

В районе д. 6 улицы Старый Гай столичного района Вешняки злоумышленники похитили щенка породы мопс и уехали с места преступления, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ белого цвета.

Как ранее сообщала НСН, сотрудников полиции Сыктывкара попросили расследовать необычную кражу. К правоохранителям обратилась заводчица собак, которая сообщила о том, что у неё были похищены шпиц и чихуахуа. Девушка отметила, что отправилась с несколькими питомцами на прогулку, при этом дверь в дом осталась незапертой. Пропажу она обнаружила сразу после того, как вернулась домой. Сотрудники полиции выяснили, что к заводчице пришла жительница Сыктывкара. Она собиралась приобрести домашних питомцев. Однако, обнаружив дверь открытой, решила взять породистых собак — шпица и чихуахуа бесплатно.



Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.