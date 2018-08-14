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Мечтавшая о собаке жительница Сыктывкара украла шпица и чихуахуа

14 Августа 2018 в 14:25
Мечтавшая о собаке жительница Сыктывкара украла шпица и чихуахуа

Сотрудников полиции Сыктывкара попросили расследовать необычную кражу. Как отмечают Дни.ру, к правоохранителям обратилась заводчица собак, которая сообщила о том, что у неё были похищены шпиц и чихуахуа.

Девушка отметила, что отправилась с несколькими питомцами на прогулку, при этом дверь в дом осталась незапертой. Пропажу она обнаружила сразу после того, как вернулась домой. Сотрудники полиции выяснили, что к заводчице пришла жительница Сыктывкара. Она собиралась приобрести домашних питомцев. Однако, обнаружив дверь открытой, решила взять породистых собак — шпица и чихуахуа бесплатно.

В настоящий момент полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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