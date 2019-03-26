В Москве нашли труп генерал-майора ФСБ

На севере Москвы обнаружен труп 59-летнего генерал-майора ФСБ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Москва 24, в полиции не обнаружили следов насильственной смерти.

Рядом с телом умершего в его квартире были найдены военный билет и пенсионное удостоверение сотрудника спецслужб, пишут «Дни.ру».

Между тем, Telegram-канал Mash сообщает, что умершим оказался Сергей Соколов. Отмечается, что в последний раз он контактировал с родными в начале марта.

Ura.ru пишет, что Сергей Соколов работал в 10-ом отделе КГБ СССР, а позже стал руководителем одного из управлений ФСБ РФ.