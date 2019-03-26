Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

В Москве нашли труп генерал-майора ФСБ

26 Марта 2019 в 10:50
В Москве нашли труп генерал-майора ФСБ

На севере Москвы обнаружен труп 59-летнего генерал-майора ФСБ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Москва 24, в полиции не обнаружили следов насильственной смерти.

Рядом с телом умершего в его квартире были найдены военный билет и пенсионное удостоверение сотрудника спецслужб, пишут «Дни.ру».

Между тем, Telegram-канал Mash сообщает, что умершим оказался Сергей Соколов. Отмечается, что в последний раз он контактировал с родными в начале марта.

Ura.ru пишет, что Сергей Соколов работал в 10-ом отделе КГБ СССР, а позже стал руководителем одного из управлений ФСБ РФ. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.