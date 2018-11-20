В Москве из-за гепатита закрыты три сетевых ресторана

Три ресторана сети «Starlite diner» закрыты в Москве Роспотребнадзором. Такое решение принято по итогам эпидемиологического расследования из-за восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и клиентов этого сетевого заведения.

В результате были выявлены многочисленные серьёзные нарушения в работе ресторанов. Три закрытых заведения опечатаны, в суд направлены соответствующие материалы для приостановки работы этих предприятий общественного питания на 90 суток, передает РИА Новости.

Как выяснилось, последняя плановая проверка сети американских закусочных была организована в 2012 году. После этого постоянная смена собственника сети и надзорные каникулы для малого бизнеса условия функционирования ресторанов не контролировались.

Ранее глава Лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ «Питания и биотехнологии» Светлана Шевелева в эфире НСН назвала число отравлений от деятельности нелегальных кондитеров.